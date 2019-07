Madison comemora possível ida de Silvio Mendes ao MDB

O deputado estadual João Madison vê com bons olhos a possibilidade do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, se filiar ao MDB e disputar as próximas eleições municipais pela sigla. Os rumores ganharam força no último final de semana, após o ex-prefeito ter sido fotografado em um evento com o ex-deputado, Dr. Pessoa, pré-candidato a Prefeitura, e o senador Marcelo Castro, presidente estadual do MDB.



João Madison confirmou que as conversas com Silvio Mendes já foram iniciadas e que o presidente estadual do MDB já formalizou o convite para a filiação. “O Silvio tem uma amizade muito grade com o senador Marcelo Castro. Eles e o Dr. Pessoa estiveram juntos na feira de exposição e conversaram bastante. Se o Silvio vier para o MBD, será um nome excepcional, um nome que vai abrilhantar e fortalecer o partido. Ele e o Dr. Pessoa são grandes nomes para 2020”, disse João Madison.



O deputado estadual diz que acha o nome de Mendes excepcional para uma candidatura - Foto: Poliana Oliveira/O Dia



Apesar de demonstrar animação com a possível chegada de Silvio Mendes ao partido, João Madison ressalta que, até o momento, apenas Dr. Pessoa é o nome que está sendo avaliado pelo partido para a candidatura majoritária em 2020.

“Até o momento, o nome que realmente veio, que teve uma reunião com a executiva, foi o Dr. Pessoa. É o nome que o MDB está avaliando, com todo o cuidado. Ele quer participar da eleição, mas não fez imposição nenhuma. O MBD joga muito aberto”, destacou.

Natanael Souza - Jornal O Dia