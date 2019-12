Luiz Lobão afirma que vai manter pré-candidatura até março de 2020

A corrida para quem será o candidato do MDB a prefeitura de Teresina segue dentro do partido. Após a desistência do deputadoHenrique Pires, Dr. Pessoa e o vereador Luiz Lobão disputam quem terá o apoio da sigla. A pré-candidatura do vereador, contudo, tem sido alvo de suspeitas de membros do MDB.

O deputado João Madison já chegou a pedir um posicionamento firme de Luiz Lobão ao afirmar que o vereador tem que se decidir de que lado estar, em referência a proximidade que o parlamentar mantém com o prefeito Firmino Filho.

“Não sei o que está acontecendo para que esse tipo de dúvida seja jogada para cima do vereador Luiz Lobão. Sou um membro há 21 anos, tenho cinco eleições pelo MDB e sou amigo de todos os que compõem o MDB”, disse Luiz Lobão nesta quarta-feira (18) em entrevista ao O DIA.

Lobão explicou que sua pré-candidatura foi lançada pelo senador Marcelo Castro em lembrança ao seu trabalho como presidente da Câmara de Teresina e presidente daFundação Municipal de Saúde. O parlamentar explicou que mantém a candidatura até o mês de março, quando decidirá em conjunto com Dr. Pessoa quem segue para ser homologado nas convenções.

“Meu nome ficou colado à disposição. Tem o Dr. Pessoa e tinha o Henrique Pires. Agora isso só vai ser definido na convenção, no mês de julho de 2020. Temos mais de 10 meses. Muita coisa ainda vai acontecer. Até março meu nome continua posto como pré-candidato a prefeito de Teresina”, pontuou.

Vereador Luiz Lobão diz que não há motivos para suspeitarem de sua fidelidade ao MDB (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Ele lembrou que o acordo firmado dentro do MDB é quem tiver melhor nas pesquisas será o candidato. Porém, Luiz Lobão questiona por quê seu nome não aparece nas pesquisas de intensão de votos e pede ao presidente municipal do MDB, deputado Themístocles Filhos, que seu nome seja colocado nas estimativas.

“Tenho tido pouco acesso as pesquisas. Até porque a gente tem um interesse maior quando a gente estar no meio delas. O meu nome não foi colocado ainda. Mando aqui um lembrete para o nosso deputado Themístocles Filho para colocar o nome do Luiz Lobão também nessas pesquisas”, declarou.

