Luiz Júnior diz que está preparado para assumir Prefeitura de Teresina

O vice-prefeito Luiz Júnior (MDB) afirmou que está preparado para assumir a Prefeitura de Teresina se o prefeito Firmino Filho (PSDB) deixar o cargo para disputar o governo em outubro. O emedebista disse que ainda não há uma decisão sobre o assunto, mas garantiu que apoiará a decisão do prefeito.

“O prefeito ainda não sinalizou que pretende concorrer ao Governo do Estado. Estamos sempre preparados [para assumir a Prefeitura], mas sou uma pessoa que trabalha sempre em parceria. Ainda não conversamos sobre esse assunto. Vamos aguardar os próximos dias”, diz Luiz Júnior.



Luiz Júnior assumiria a PMT se Firmino saísse para disputar o cargo de governador (Foto: Moura Alves/O Dia)

O vice-prefeito disse ainda que tem tentado estar mais presente nas ações da Prefeitura para conhecer melhor a gestão de Firmino. A definição de Firmino só deve ser anunciada próximo ao fim do prazo de desincompatibilização do cargo, que se encerra no dia 07 de abril.

Com relação à indecisão de Firmino sobre deixar a Prefeitura, Luiz Júnior disse que entende o prefeito. “O prefeito tem tempo, temos que aguardar. É uma decisão muito difícil. Eu dou razão a ele. Eu fui gestor e eu sei que não é fácil. Eu estarei sempre ao lado dele, em qualquer decisão que ele tomar”, pontuou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia