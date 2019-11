Luiz Júnior confirma saída do MDB e estuda convites de outras siglas

O vice-prefeito de Teresina, Luiz Júnior, não faz mais parte dos quadros do MDB. Ele enviou uma carta ao diretório municipal da sigla comunicando a sua desfiliação e deve consolidar de vez a sua presença no grupo liderado pelo prefeito Firmino Filho para as eleições municipais do próximo ano.



Júnior passa a analisar propostas de outras siglas, como Patriota e PSDB - Foto: Arquivo O Dia



Júnior chegou ao MDB em 2016, a convite do presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho, que também foi o responsável pela indicação para a vaga de vice na chapa de Firmino.

Com a desfiliação, o vice-prefeito passa a analisar propostas de outras siglas, como Patriota e PSDB. Ele deve disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Teresina nas eleições do próximo ano.

Natanael Souza, do Jornal O Dia