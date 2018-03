Luís André teme deixar Câmara após ser indicado para assumir Esportes

O vereador Luís André é o nome indicado pelo PSL para assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) caso o secretário Renato Berger confirme sua desincompatibilização do cargo para disputar uma vaga na Câmara Federal. No entanto, o vereador afirmou ao O DIA que ainda precisa amadurecer a ideia com o partido e o prefeito Firmino Filho (PSDB).

Luís André teme deixar seu mandato de vereador já que a ida para a secretaria vai limitar sua atuação como parlamentar. As decisões de Renato Berger e Luís André devem ser anunciadas até o final do mês, dias antes de encerrar o prazo previsto na legislação eleitoral.



Vereador é o mais cotado para assumir a pasta caso Renato Berger confirme saída para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados (Foto: Moura Alves/O Dia)



“Se for para servir a cidade e ajudar no esporte, quem sabe eu poderei ter essa oportunidade de ter essa experiência administrativa. Mas, precisamos amadurecer a ideia porque também tem meu trabalho como parlamentar e tenho várias vertentes de trabalho e não quero abandonar esses trabalhos por seis meses, caso eu venha a assumir a Semel”, declarou.

No Piauí, o PSL, que anunciou o empresário Fábio Sérvio como pré-candidato ao governo, tem o objetivo de eleger três deputados estaduais e um federal para conseguir sobreviver à cláusula de barreira. Para isto, o partido irá se coligar com o PROS e conversa com outros partidos emergentes.

“O partido vai ter vários pré- candidatos a deputado federal e o Renato disponibilizou o seu nome. Existe uma conversa com o presidente do partido e o prefeito para que o nosso nome seja agraciado, mas não está decidido. São alguns meses à frente da Semel, mas temos que ter uma certa autonomia para poder trabalhar os nossos projetos”, pontuou Luís André

Ithyara Borges - Jornal O Dia