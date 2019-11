O presidente do diretório estadual do PSL, Luís André, avalia que a saída de Jair Bolsonaro dos quadros da sigla não trará grandes impactos ao trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos meses. Apesar de reconhecer a tendência de perder filiados, que devem acompanhar o presidente da República em uma nova sigla, o vereador acredita que o planejamento para as próximas eleições vai ser executado com tranquilidade.



“O PSL vai continuar trabalhando para fortalecer os diretórios no interior. Tive uma conversa muito boa com o presidente, Luciano Bivar, e com o vice-presidente, Antônio Rueda. O partido vai seguir. Infelizmente, o Bolsonaro anunciou que vai sair para fundar outro partido, a gente respeita, mas o PSL é um partido que está acima de todos nós. Vamos continuar o trabalho de fortalecer candidaturas a vereador e a prefeito”, avaliou Luís André.



Luís André minimiza saída de Bolsonaro do PSL - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O presidente estadual do PSL também afirmou que não acredita no enfraquecimento da sigla no Piauí, por conta da saída de Bolsonaro. “A gente perde alguns, ganha outros. Faz parte do jogo político e da democracia”, pontuou.

Nova sigla de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro decidiu sair do PSL e para liderar a criação de um novo partido, que deve ser batizado como "Aliança pelo Brasil". O presidente da República esteve reunido nessa terça-feira (12), no Palácio do Planalto, com um grupo de deputados, com o intuito de traçar os próximos passos políticos.

Natanael Souza, do Jornal O Dia