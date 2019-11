Luis André garante candidatura própria do PSL em 2020

O presidente estadual do PSL, vereador Luís André, garantiu que a sigla terá can­didato próprio à Prefeitura de Teresina nas eleições de 2020. Segundo ele, o empresário Valter ‘Rei das motos’ já pos­sui o aval para trabalhar sua pré-campanha junto aos mili­tantes e filiados do partido.



A ideia é trabalhar para que o nome escolhido já comece a pontuar nas pesquisas de intenção de votos que estão sendo realizadas na capital. “Vamos estipular a meta de três meses para alcançarmos o mínimo de percentual nas pesquisas. Enquanto isso, con­tinuamos com o mesmo perfil e o mesmo objetivo de tentar viabilizá-lo”, explicou Luís André.

Ainda de acordo com o pre­sidente estadual, o fato de os três vereadores do PSL esta­rem na base de apoio ao pre­feito Firmino Filho (PSDB) não é um obstáculo para o lan­çamento de uma candidatura própria. “O apoio adminis­trativo não se confunde com apoio político. Tivemos uma eleição em 2016 que vai ser bem diferente da eleição de 2020, onde os partidos vão ter que lançar candidatura pró­pria”, disse.

Atualmente, além de Luís André, o PSL da capital tam­bém conta em seus quadros com os vereadores Ricardo Bandeira e Teresinha Medei­ros. O partido trabalha para conquistar entre três e quatro vagas na Câmara Municipal de Teresina em 2020.

Natanael Souza, do Jornal O Dia