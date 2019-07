Luís André diz que vai trabalhar para manter Elizeu Aguiar no PSL

O presidente estadual do PSL, vereador Luís André, afirmou que vai buscar o diálogo com o ex-deputado federal Elizeu Aguiar, que ameaçou deixar a sigla após ter sido preterido na composição da comissão provisória municipal. Elizeu, que seria o primeiro vice-presidente municipal do PSL, acabou sendo preterido pelo empresário Valter, ‘o rei das motos’.



“Vamos ter uma conversa com o Elizeu, para que nós contornemos essa situação. Houve um mal estar, ele está chateado, e com razão, mas nós vamos prezar pelo diálogo, como sempre fizemos”, disse o presidente do diretório estadual do PSL.



Presidente regional da sigla vai buscar acordo com insatisfeitos - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ainda de acordo com Luís André, é preciso reconhecer que houve um erro de comunicação interna entre os membros da direção do PSL. “Houve um erro. O capitão Anderson me falou que junto com os membros da municipal ia fazer esse diálogo com o Elizeu, comunicando a mudança, mas não aconteceu”, destacou.

Nas últimas eleições, Elizeu Aguiar disputou uma das vagas para o Senado pelo PSL e obteve quase 80 mil votos. Para Luís André, presidente estadual da sigla, é fundamental que o ex-deputado continue fazendo parte do grupo de pré-candidatos para as próximas eleições.

“O Elizeu é um quadro fundamental para o partido. Já foi deputado federal, já foi vereador, a população de Teresina gosta dele. Nada mais justo que ele fique no partido. É um dos grandes nomes para a disputa aqui em Teresina”, disse Luís André.

Natanael Souza - Jornal O Dia