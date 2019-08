Lucy Soares volta a cobrar governo em relação aos hospitais e escolas

Apesar de pertencer ao Progressistas (PP), um dos principais partidos da base do governador Wellington Dias (PT) na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), a deputada Lucy Soares voltou a cobrar ações do governo em relação aos serviços de saúde e educação do estado.

Integrante da comissão de Saúde, Educação e Cultura da Alepi, que tem percorrido vários hospitais estaduais, Lucy ressaltou que nenhuma providência mais urgente está sendo tomada em relação às demandas apresentadas. Segundo ela, o mesmo acontece em muitas unidades de ensino piauienses.

“Visitei algumas escolas no interior e até hoje não tivemos resultados, retornos das necessidades que elas buscam na questão do pagamento de celetistas, dos professores e da própria estrutura precária, que ao longo do tempo estamos tendo conhecimento”, disse a deputada.



A primeira-dama negou que faça oposição ao governo estadual - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A parlamentar disse que a comissão articula uma vistoria ao hospital de São Raimundo Nonato mas, apesar de destacar as emendas do deputado Fábio Novo (PT), atual secretário estadual de Cultura, aos hospitais dos municípios de Bom Jesus, Corrente e Curimatá, reforçou que no geral, não há retorno das demandas por parte do governo. “Infelizmente não estamos tendo retorno, anunciam sempre investimentos”, frisou.

Apesar disso, a progressista assegura que não faz oposição a gestão de Wellington Dias, mas atua como parlamentar independente na fiscalização das ações do poder Executivo.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia