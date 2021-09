Lucy se emociona no lançamento do Setembro Amarelo,

A deputada estadual Lucy Soares (Progressistas) se emocionou, na manhã desta quarta (01), durante o lançamento da campanha do Setembro Amarelo na Assembleia Legislativa do Piauí. Durante o mês diversas ações são realizadas na prevenção do suicídio e na promoção da saúde psicológica. Lucy tem se dedicado intensamente a causa depois de perder de forma trágica o ex-marido, Firmino Filho, que sofria de depressão.



Durante a solenidade, visivelmente emocionada, Lucy lembrou de sua tragédia familiar e mostrou força ao falar sobre o tema. A deputada pediu que as famílias busquem apoio psicológico e dialoguem com os familiares para se apoiarem em momentos difíceis.

“Foi lançada a campanha de setembro a setembro pelo município de Teresina, a gente deve falar desse assunto não só no mês de setembro, mas todo dia. Estou aqui justamente para ter mais conhecimento e falar um pouco mais com a minha experiência da tragédia que eu passei e poder contribuir, para as pessoas buscarem ajuda, dialogar e que elas procurem dar um retorno de carinho, acolhimento, para poder seguir em frente. Procurem ajuda, procurem um profissional qualificado e conversem sobre o assunto no âmbito familiar” disse a deputada.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!