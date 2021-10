Lucy propõe “selo Firmino Filho” para empresas do Piauí que ajudarem crianças

A deputada estadual Lucy Soares (Progressistas) apresentou um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), lido no pequeno expediente da sessão da última quinta(7), que cria o Selo Firmino Filho - Instituição Amiga da Criança e do Adolescente. Os agraciados poderão fazer uso publicitário do título e usá-lo em seus produtos.



O selo será conferido às empresas do setor privado que contribuírem direta ou indiretamente com repasse de recursos oriundos de deduções ao Imposto de Renda e em projetos sociais em prol das crianças e adolescentes do Piauí. Também poderá ser concedido às Organizações Não Governamentais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e associações.



Conforme Lucy Soares, a homenagem a Firmino Filho se dá por ele “ter recebido por quatro vezes o Prêmio de Prefeito Amigo da Criança, concedido pela Fundação ABRINQ”. A deputada justifica a proposta destacando a relevância “para incentivar o desenvolvimento e crescimento das atividades que compõem o desenvolvimento social previstos na Constituição Federal”.

