Lucy diz que Dr. Pessoa tenta destruir legado de Firmino com ódio e “fake news”

A deputada estadual Lucy Soares (Progressistas) fez duras críticas ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, após ser alvo de uma onda de notícias falsas em grupos de watsapp que circulam entre usuários de aplicativos em Teresina. A parlamentar se reuniu com o prefeito na última sexta (29) e pessoas ligadas ao palácio da cidade estariam acusando Lucy de ter gravado, irregularmente, a reunião que teve com Dr. Pessoa. Para a deputada o grupo político de Dr. Pessoa estaria tentando destruir o legado deixado por Firmino na cidade espalhando “fake news” e com uma espécie de “gabinete do ódio” financiado pelos cofres públicos.

A deputada contou os bastidores da reunião com o prefeito e fez graves denúncias de projetos que estariam parado há meses no município. Lucy criticou o desconhecimento de Pessoa sobre projetos cruciais para a cidade.

“Pedi uma reunião com o prefeito para discutir problemas da cidade de Teresina, projetos que não estou vendo a continuidade. Nossa conversa foi filmada tanto pela minha equipe como pela equipe dele, para discutir sobre o Piauí e Teresina. Notei que tudo que eu perguntava para ele, ele não sabia responder, tinha que falar com os assessores dele. A pauta da regularização fundiária, fale com meu secretário de planejamento, a pauta da mulher fale com a secretaria da mulher. Todos as pautas que perguntei ele não sabia responder, vimos claramente que é um gestor que não tem conhecimento do que está acontecendo na cidade. A gente via falar, mas naquele momento tive certeza de que ele não conhece Teresina. Recentemente fui a uma inauguração e até o nome da comunidade trocaram”, criticou a deputada.

Lucy ainda revelou que a prefeitura de Teresina estaria se utilizando de um grupo de indivíduos para produzir e distribuir notícias falsas contra ela e contra o ex-prefeito Firmino Filho. A deputada pediu para que o prefeito desça do palanque e comece a governar o município.

“Vi que ele não tem diálogo, sempre está no palanque, sempre tentando destruir a história de Firmino, isso eu não vou deixar, que destruam esse legado, o que ele fez por Teresina. Ele devia ser grande e fazer homenagens ao prefeito, ele não desce do palanque, mesmo após a morte eles continuam batendo, batem em uma pessoa que não estava aqui para se defender. Sou vítima de várias fake news, a campanha do ódio que existia contra Firmino eu estou herdando esse ódio”, finalizou a deputada.

