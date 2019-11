Lucy diz que candidato escolhido por Firmino será técnico

Ao comentar o processo de escolha do candidato à sucessão do prefeito Firmino Filho, a deputada estadual Lucy Soares (Progressistas), primeira-dama do município de Teresina, defendeu a necessidade de buscar um perfil técnico e que tenha conhecimento da administração municipal. Segundo ela, o grupo político liderado pelo prefeito ainda não tem pressa para oficializar um nome, o que deve acontecer somente no próximo ano.



“Nós temos bons gestores, então a gente não precisa escolher uma pessoa para ganhar a prefeitura, temos que pensar em uma pessoa que administre bem a nossa cidade e tenha responsabilidade com o nosso povo. É assim que vai ser a nossa escolha e a do prefeito Firmino Filho”, disse Lucy.

Apesar de avaliar os cenários e falar sobre o perfil buscado pelo Palácio da Cidade, a deputada também criticou a antecipação do processo eleitoral do próximo ano. Segundo ela, o momento é de trabalhar e discutir os problemas enfrentados pela população.

“Precisamos esquecer política. O momento agora é de continuar o trabalho, visitar as obras. No momento certo, um bom gestor vai ser escolhido para dar continuidade à essa administração de sucesso”, destacou Lucy.





Luiz Carlos OliveiraNatanael Souza