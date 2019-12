Lucy assume discurso de oposição e questiona regime de urgência

A deputada Lucy Soares (Progressistas) se uniu à bancada de oposição para questionar o regime de urgência que foi aprovado para a tramitação das mensagens que tratam sobre as mudanças na previdência do estado. A parlamentar, que foi eleita na coligação governista, fez duras críticas à postura do governo do Estado durante o encontro com servidores públicos, realizado ontem na presidência da Assembleia Legislativa.



“Esse problema tem que ser debatido de forma qualificada e segura, de forma responsável. Afinal de contas, são vidas de pessoas que estão em jogo. Então, precisamos mobilizar todos os servidores estaduais para não baixarem a guarda e lutarem pelos seus direitos”, disparou.

Lucy também ressaltou que o regime de urgência tira a oportunidade de ampliar o debate com os servidores públicos e com a sociedade. “A nível federal, levou nove meses para ser discutido. Aqui querem discutir em uma semana. É um absurdo. Qual é o compromisso que esse estado tem com o nosso povo, com os nossos servidores estaduais?”, questionou a deputada.





João MagalhãesNatanael Souza