Luciano Nunes retornará à presidência do PSDB no PI ainda este ano

O deputado estadual Luciano Nunes deverá retornar à presidência estadual do PSDB ainda este ano. O parlamentar havia se licenciado para concorrer na eleição para governador do Piauí em agosto, mas terminou o pleito em terceiro lugar. Em seu lugar, assumiu Marcos Elvas, prefeito de Bom Jesus e, até então, segundo vice-presidente da sigla no Estado.



Luciano afirmou que existe um descontentamento por parte dos tucanos com o partido e que o próprio resultado da eleição presidencial mostrou isso. “O desempenho ficou muito aquém do histórico do PSDB, então acho que o momento, como um todo, é de avaliar, traçar novas estratégias. É um momento de dificuldade, sem dúvida nenhuma, pelo resultado das urnas, mas é um momento de se reinventar, se de organizar, planejar”, disse o deputado.



Luciano Nunes (Foto: Elias Fontinele/O Dia)

O próprio prefeito Firmino Filho já havia feito comentário semelhante ao de Luciano acerca do desempenho do PSDB enquanto oposição na eleição governamental de 2018. O prefeito de Teresina chegou a afirmar que foi voto vencido dentro da sigla ao avisar que o partido estaria adotando uma estratégia equivocada para o pleito.

A recondução de Luciano Nunes à presidência do diretório estadual do PSDB ainda não tem data definida para ocorrer, mas a previsão é que até o final de dezembro ele retorne ao posto.

Maria Clara Estrêla