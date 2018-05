Luciano Nunes recebe apoio de Alckmin para disputar governo

A vinda do presidencial tucano para o Piauí no último sábado tinha o objetivo de impulsionar o nome de Luciano Nunes (PSDB) para disputa ao governo do Estado. Na ocasião, Alckmin afirmou que o deputado estadual piauiense reúne todas as condições para vencer as eleições e transformar a realidade do Piauí. Em discurso, o ex-governador de São Paulo pediu a unidade da sigla no estado.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Luciano Nunes aproveitou a oportunidade para criticar a segurança, a saúde, a educação e a gestão financeira do governo Wellington Dias. O tucano afirmou que os hospitais regionais não apresentam resolutividade, fazendo com que pacientes do interior sejam obrigados a se desfazerem de pequenos bens para custearem estadia em Teresina, em busca de tratamento. “Enquanto isso o atual governo deixa apenas 10 delegados para cuidar de 213 cidades do interior; convoca 15 suplentes, comanda um governo com 69 órgãos com status de secretaria”, pontuou Luciano.

Presente no evento, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, registrou as dificuldades de enfrentar uma eleição estadual e alertou Luciano sobre as derrotas do partido em quatro vezes que a sigla concorreu ao governo. “E olhe que todos os outros candidatos foram prefeitos da capital, eram homens maduros”, disse ele, ressaltando que apesar das dificuldades, é possível vencer as eleições.

João Magalhães - Jornal O Dia