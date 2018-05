Luciano Nunes deixa presidência da UNALE após um ano de gestão

Pré-candidato ao governo do Estado, o deputado estadual Luciano Nunes (PSB) deixou o comando da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) após o término do seu mandato com duração de um ano. “Foi uma missão que abracei com muita responsabilidade e que me proporcionou um grande aprendizado. Representar o Piauí à frente de uma entidade nacional foi uma experiência incrível”, declarou o parlamentar.

Luciano Nunes destacou o trabalho realizado ao longo do seu mandato à frente da Unale, e destacou a busca de apoio quanto a aprovação da PEC 47/2012, que concede mais autonomia legislativa aos estados, além de uma série de medidas que, segundo ele, fortaleceram a atuação dos parlamentares nas Assembleias Legislativas do país.



Foto: Arquivo O Dia

“Assumi o compromisso de defender e trabalhar para ampliar o poder dos legisladores e legislativos estaduais, bem como atuar de forma participativa e integrada, lutando sempre pelo fortalecimento do poder legislativo, e, consequentemente, para garantir uma melhor representatividade junto à população”, enfatizou o deputado.

O parlamentar piauiense foi aclamado presidente da Unale no ano passado, durante a conferência realizada em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. A entidade conta com a participação de 1.059 deputados estaduais de 27 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia