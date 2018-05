Luciano Nunes busca apoio de partidos emergentes para fortalecer pré-campanha

O deputado Luciano Nunes (PSDB) deve intensificar a busca pelo apoio dos partidos emergentes à sua pré-candidatura ao governo do Estado. Cerca de dez siglas, que estarão unidas na disputa proporcional, se reuniram no início dessa semana e decidiram romper compromisso com relação ao apoio majoritário.

A decisão do bloco despertou o interesse dos pré-candidatos, principalmente os de oposição, já que o grupo reivindicava a candidatura de João Vicente Claudino (PTB) para o governo. Os partidos anunciaram a decisão após a demora do empresário, que encomendou uma pesquisa para saber da sua popularidade, em se decidir sobre sua participação no pleito.



Luciano Nunes tem percorrido o interior do Piauí em busca de projetar seu nome ao Palácio de Karnak (Foto: Jailson Soares / O DIA)



O deputado Luciano Nunes afirmou que já vinha mantendo conversas com algumas das siglas emergentes que faz parte do grupo e que vai continuar trabalhando pelo apoio. “Sempre dialogo com todas as forças de oposição no Estado. Vou permanecer dialogando com todos esses partidos”, declarou o parlamentar.

A decisão de liberar o apoio majoritário se deu por conta dos prazos para as definições e da aproximação do período das convenções partidárias. “Nós estamos muito preocupados com a possibilidade de um esfacelamento dessa aliança por conta de conversas isoladas”, explicou a vereadora Teresa Britto.

Ithyara Borges - Jornal O Dia