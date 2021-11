Lucas Moraes, prefeito de Bom Princípio, se filia ao PDT no Piauí

O Partido Democrático Trabalhista no Piauí (PDT-PI), presidido pelo vereador de Teresina Evandro Hidd, filiou, na noite de sexta-feira (12), o prefeito de Bom Princípio, Lucas Moraes. A ficha foi assinada durante a inauguração da Embaixada - Agora é Ciro em Parnaíba, que contou com a presença de vários vereadores e lideranças políticas da cidade e circunvizinhas.

Prefeito de Bom Princípio, Lucas Moraes (Foto: Reprodução/Redes sociais)



Para Evandro Hidd, a concretização da vinda de Lucas é mais uma etapa no processo de fortalecimento do PDT, que busca levar o nome do presidenciável Ciro Gomes e seu plano nacional de desenvolvimento em todo o estado.

"O PDT entra numa nova fase. O partido tem propostas muito sólidas e Lucas vem somar a isso com muito trabalho e competência. Esse momento é muito importante para a nossa sigla, que está com condições de montar e ter chapas competitivas a nível estadual e federal, levando o nome do nosso presidenciável Ciro Gomes e todo o seu legado de trabalho", completa.



Evandro Hidd aproveitou a ida ao Norte do estado para visitar e buscar apoio em algumas cidades da região. “Nosso objetivo é fortalecer a legenda no estado, filiar pessoas sérias e tenham compromisso com as ideias e diretrizes do partido”, finaliza o presidente do PDT no Piauí.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!