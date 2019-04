Localização dos radares será divulgada semanalmente no site da Prefeitura

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) vai passar a divulgar a localização dos radares estáticos, usados para fiscalizar a velocidade de veículos em ruas e avenidas da capital. O objetivo, segundo a Prefeitura Municipal, é dar mais transparência à fiscalização.

A medida também tem o propósito de evitar novos atos de vandalismo contra os radares. Nas últimas semanas, começaram a circular nas redes sociais e aplicativos de mensagens vídeos em que pessoas aparecem danificando os equipamentos de fiscalização.

A lista com a localização dos radares será divulgada no site da Prefeitura de Teresina e também nas redes sociais. Veja a localização dos radares estáticos no mês de abril.

José Falcão, gestor da Strans (Foto: Assis Fernandes / Arquivo O DIA)

Em Teresina, existem dois tipos de radares: fixos e estáticos. Os fixos estão presentes próximo às escolas, hospitais e locais de maior fluxo de pedestres e veículos. Os estáticos são colocados nas vias onde os veículos trafegam com maior velocidade.

O diretor de Trânsito e Sistema Viário da Strans, José Falcão, afirma que a instalação dos equipamentos vem gerando bons resultados, como a redução das mortes no trânsito.

“A Prefeitura vem fazendo esse trabalho para aumentar a nossa transparência com relação à fiscalização, por meio desses equipamentos, de forma a mostrar para as pessoas que o trabalho vem gerando resultados, principalmente na questão de mortalidade no trânsito. Essa é mais uma ação para que a gente consiga reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito, fazendo com que a cidade passe a ser mais humana”, comentou.

A população poderá acessar a lista no site da Prefeitura, em “Links Importantes”, na aba “Localização de Radares”.

Cícero Portela