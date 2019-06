Lobão e Henrique Pires mantêm pré-candidatura no MDB

O anúncio da filiação de Dr. Pessoa ao MDB não esfriou o desejo dos nomes que já haviam anunciado o interesse em disputar a Prefeitura de Teresina pela sigla em 2020. O deputado Henrique Pires e o vereador Luiz Lobão garantem que vão manter as suas pré-candidaturas, e não descartam a possibilidade da definição acontecer através da convenção partidária.



Luiz Lobão, um dos primeiros nomes dentro do partido a manifestar interesse em disputar o comando do Palácio da Cidade, avalia que a chegada de Dr. Pessoa não interfere em sua pré-candidatura.

“Não muda em nada a minha decisão. Continuo como pré-candidato a Prefeitura de Teresina pelo MDB. Acho que a chegada do Dr. Pessoa fortalece o partido, porque é mais um nome que pode estar na disputa, mas vamos aguardar. Até o momento de definir o candidato, falta mais de um ano”, avalia Luiz Lobão.



Luiz Lobão diz que manterá pré-candidatura - Foto: Arquivo O Dia

Já o deputado estadual Henrique Pires, que também colocou seu nome à disposição do MDB para disputa majoritária, avalia que a definição deve ocorrer através de pesquisas. “Eu defendo a realização de pesquisa eleitoral, não só na parte quantitativa, mas também na parte qualitativa. Estou à disposição do partido. Vamos aguardar os fatos e receber com festa o Dr. Pessoa”, pondera Henrique Pires.

A filiação de Dr. Pessoa ao MDB deve acontecer no próximo dia 23 de agosto, em um evento realizado pela direção estadual da sigla. O nome do ex-deputado é visto como candidato natural à Prefeitura de Teresina pelos membros da cúpula emedebista, como o Senador Marcelo Castro e o deputado estadual Themistocles Filho.

Natanael Souza - Jornal O Dia