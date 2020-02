Lobão descarta saída e critica desgaste: “não é bom para o partido”

Mesmo em divergência com o diretório municipal do MDB em Teresina, o vereador Luiz Lobão negou, nesta quarta (19), que exista qualquer articulação para deixar a sigla. “Na Câmara tem vários parlamentares querendo trocar de partido, mas não tenho essa pretensão”, disse.

Sob ameaça de um processo de expulsão, informações de bastidores deram conta de um possível acerto para a acomodação de Lobão em siglas na base aliada do prefeito Firmino Filho (PSDB), o que foi prontamente rechaçado pelo vereador. “Pode até vir a ser, mas hoje meu partido é o MDB”, frisou.



Lobão descarta saída e critica desgaste na sigla: “não é bom para o partido” - Foto: Jailson Soares/O Dia



Apesar da insistência em manter-se no palanque emedebista, Lobão vem sendo desprestigiado por algumas lideranças da sigla, como o deputado estadual João Madison, que questionou a íntima relação do vereador com a atual gestão da capital, ao qual o MDB faz oposição, e o próprio presidente da instância municipal do partido, deputado Themístocles Filho.

Evitando polemizar ainda mais o assunto, Lobão ressalta que este tipo de discussão só prejudica o MDB, que precisa se fortalecer para uma eleição onde não serão permitidas alianças proporcionais. “Esse desgaste não é bom para o partido, pois não ganha nada com isso. Acho que na política temos que somar, e não dividir”, finalizou.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia