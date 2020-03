"Linha econômica brasileira é desastrosa", avalia Assis Carvalho

Integrante da bancada de oposição ao Governo na Câmara Federal, o deputado Assis Carvalho (PT) não poupou críticas ao desempenho da economia do país mesmo com as reformas, Trabalhista e Previdenciária, e medidas de austeridades, como o teto dos gastos públicos, aprovadas nos últimos anos. "A linha econômica brasileira é desastrada", disparou.



Para o parlamentar piauiense, a agenda neoliberal das reformas, adotada ainda durante o mandato do ex-presidente Michel Temer (MDB) e mantidas na presidência da Jair Bolsonaro, não deram o retorno prometido à população do ponto de vista da retomada do crescimento do país.



O parlamentar oposicionista critica as medidas econômicas do governo - Foto: Elias Fontinele/ODIA

“Essa receita nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. A que deu certo é a de distribuição de renda, como no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida e na melhoria do salário mínimo, porque é o povo quem gasta. Quando você concentra renda na mão de um grupo pequeno eles vão aplicar no mercado financeiro e o dinheiro não circula, piorando a economia”.

O deputado ainda destacou a atual cotação do dólar, que atingiu recentemente a marca histórica dos R$ 5, além de ressaltar as constantes quedas de ações na bolsa de valores do país. "É um governo que está quebrando a economia brasileira”, finaliza Assis.

João MagalhãesBreno Cavalcante