Lideranças do Progressistas avalizam filiação de Graça Amorim

O destino da vereadora Graça Amorim deve ser mesmo o Progressistas. A líder do prefeito na Câmara Municipal aguarda a abertura da janela partidária, no próximo mês de março, para assinar a ficha de filiação. Enquanto o momento não chega, Graça tem participado ativamente de agendas com membros da sigla e recebido o aval para sua chegada.



O presidente estadual da sigla, deputado Júlio Arcoverde, confirmou que apenas questões legais ainda impedem a consolidação da filiação de Graça. “Ela aguarda apenas a janela partidária, mas já age como uma vereadora Progressista”, disse.

Já a deputada federal Iracema Portela também demonstrou entusiasmo com a possível chegada de Graça Amorim ao Progressistas. “Essa grande vereadora será recebida com um ‘tapete azul’. Acredito que nos meados de março isso vai ser concretizado. O nosso partido está formando uma chapa bastante forte para disputar cadeiras na Câmara Municipal”, destacou.



Graça Amorim tem participado de agendas com membros da sigla - Foto: Elias Fontinele/O Dia

Ao ser questionada sobre o futuro partidária, Graça confirmou que a tendência deve se consolidar e a filiação ao Progressistas deve ser efetivada nos próximos meses. A parlamentar permanece nos quadros do PMB, pelo menos até a abertura da próxima janela, no mês de março.

“Com certeza, embora não seja filiada, já tenho uma afinidade bastante grande com o Progressistas. Já votamos na deputada Iracema, sempre apoiamos o senador Ciro, tem também o meu irmão, Hélio Isaías, a deputada Margarete. Com certeza, vamos tentar um novo mandato lá no Progressistas”, confirmou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia