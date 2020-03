Liderados por Walter Lima, grupo de pré-candidatos troca PSL pelo PSD

Um grupo de aproximadamente seis pré-candidatos a vereadores de Teresina trocou o PSL pelo PSD. Eles acompanham Walter Lima, que disputaria a Prefeitura de Teresina pelo partido mas anunciou sua desfiliação, alegando articulações da direção do PSL para apoiar o candidato indicado pelo prefeito Firmino Filho (PSBD).

O empresário revela ter sido procurado por outras agremiações, mas afirmou que o PSD deu melhores condições para o pleito do seu grupo político. “Procuramos um partido que viabilizasse nossos pré-candidatos a vereadores (...) tomamos uma decisão conjunta e democrática”, frisou.



O empresário é cogitado para ser vice, mas diz não ter interesse - Foto: Jailson Soares/O Dia



Apesar da nova acomodação partidária, Walter afirma que não disputará as eleições deste ano, embora ressalte a oferta do próprio PSD para ocupar a vaga de vice do partido. “Na realidade estou trabalhando pelo meu grupo. Recebi o convite para ser o vice mas, neste momento, só quero trabalhar meus pré-candidatos a vereadores”, explica.

A adesão fortalece ainda mais a chapa proporcional do PSD. As filiações serão oficializadas na próxima segunda-feira (16), quando a sigla deve anunciar a substituição de Georgiano Neto por Simone Pereira, como pré-candidata majoritária na capital.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia