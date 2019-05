Liderada por Júlio, bancada do Nordeste reúne-se com Bolsonaro dia 22

O deputado Georgiano Neto (PSD) confirmou que está agendada para a próxima quarta-feira, 22 de maio, uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e a bancada de parlamentares do Nordeste - que inclui 27 senadores e 151 deputados federais.



A informação foi repassada a Georgiano pelo seu pai, o deputado Júlio César (PSD), que é o coordenador da bancada da região no Congresso.

O deputado Georgiano Neto, em entrevista à O DIA FM, 92,7 MHz (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

"Ontem [quarta-feira], saiu essa definição de agenda para o próximo dia 22, na quarta-feira, quando irão tratar de temas importantes para o Nordeste. A retomada de investimentos, como a Transnordestina [ferrovia], a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco, a não fusão do Banco do Nordeste com o BNDES, que é outra pauta importante e que tem sido uma das bandeiras de luta da bancada do Nordeste, dentre outros temas, como a própria reforma da Previdência", afirmou Georgiano, em entrevista concedida no Sistema O DIA de Comunicação.

O deputado estadual observa que o momento é extremamente oportuno para que os parlamentares da região busquem investimentos e parcerias entre os estados e o Governo Federal, tendo em vista que o presidente Jair Bolsonaro está precisando de apoio no Parlamento para aprovar a reforma da Previdência, dentre outras matérias importantes, como a própria medida provisória da reforma administrativa, que reduziu o número de ministérios de 29 para 22, e que precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 3 de junho.

"É o momento de os parlamentares apresentarem suas sugestões e suas críticas à proposta de reforma da Previdência, apresentar as demandas de cada estado e construir um juízo de valor. O presidente Jair Bolsonaro está buscando uma aproximação cada vez maior com o Congresso Nacional, para que tenha condições de governabilidade, para garantir a aprovação da reforma da Previdência, que é vital para a sobrevivência financeira do Governo Federal e também dos estados", acrescenta o parlamentar.

Georgiano Neto acredita que momento é propício para os parlamentares da região buscarem investimentos e parcerias entre os estados e o Governo Federal (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Experiência

Georgiano também aproveitou a oportunidade para responder à crítica, feita por algumas pessoas no meio político, de que ele não teria experiência suficiente para concorrer à Prefeitura de Teresina nas eleições de 2020.

"Essa turma nova que está surgindo tem apresentado melhores resultado do que muitos que são experientes na idade. Porque experiência não se adquire só com a idade mais avançada. A gente adquire é no dia a dia, conversando com as pessoas e conhecendo cada vez mais Teresina e o Piauí", afirmou Georgiano, em entrevista à rádio O DIA FM (92,7 MHz).

Na última quarta-feira (15), em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, Georgiano lançou sua pré-candidatura a prefeito da capital.

Deputado, que lançou sua pré-candidatura a prefeito de Teresina na quarta-feira (15), disse que não é preciso ter idade avançada para conseguir experiência (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Cícero Portela