Líder do PT defende Margarete Coelho na vaga de vice-governadora em chapa

O líder do PT na Assembleia Legislativa defendeu que a atual vice-governadora do Estado dispute a eleição ao lado de Wellington dias (PT). Fábio Novo (PT) admitiu a necessidade de se fazer arranjos devido à entrada de novos partidos para a base do governador, mas declarou que apoia Margarete Coelho na vaga de vice.



Fábio Novo é da ala petista que apoia o nome de Margarete Coelho ao invés de Themistocles para vice (Foto: Moura Alves/O Dia)



“Tem muita gente desejando a vaga de vice. A escolha do vice tem que partir do governador Wellington Dias. A minha opinião seria manter a mesma chapa, mas em cada eleição existem composições que precisam ser feitas e arranjos. Se perguntassem a minha opinião e ela valesse, eu manteria a mesma chapa”, ressaltou Fábio Novo. Uma ala do partido defende a reapresentação de Wellington e Margarete para o Governo, mas também há lideranças petistas que apoiam o nome de Themístocles Filho para vaga. O único consenso no partido é com relação ao nome de Regina Sousa (PT) para o Senado na chapa de Dias.

O partido não abre mão de lançar a senadora à reeleição. Mas, com inchaço da base, o PDT e o PTB também querem indicar nomes ao cargo, defendo a indicação de um nome por partido e alegando que o PT já tem Wellington Dias encabeçando o grupo. A outra vaga para disputar o senado já está preenchida com o nome de Ciro Nogueira (PP).

Ithyara Borges - Jornal O Dia