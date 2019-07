Líder do governo diz que LDO deve ser aprovada ainda esta semana

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Limma (PT), avalia que o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve ser aprovado pelo plenário da casa ainda esta semana. Segundo ele, as discussões a respeito da matéria já estão sendo finalizadas pelos parlamentares que compõe a Comissão de Finanças e Tributação da Alepi.



“Os entendimentos estão bastante avançados. Ficou só faltando uma questão sobre as emendas parlamentares e os recursos destinados a eventos. Os deputados João Madison e Gessivaldo pediram vistas de alguns pontos. As coisas já estão 99%, acho que quarta-feira a gente resolve isso, e já encaminhamos para a votação”, avaliou Limma.



Francisco Limma diz que conteúdo do documento está 99% pronto - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A Comissão de Finanças deve voltar a se reunir nos próximos dias para voltar a analisar o texto do relator da matéria, deputado Franzé Silva (PT), que após ser aprovado na comissão segue para o plenário.

De acordo com o regimento interno da Assembleia, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) precisa ser aprovada antes do recesso do mês de julho. O texto serve como base para as discussões a respeito da Lei Orçamentária Anual(LOA), que acontecem no segundo semestre.

Jornal O Dia