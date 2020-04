Líder da oposição quer que novos empréstimos sejam destinados só à Saúde

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Neiva (PSB), defendeu que os recursos das novas operações de crédito que devem ser contratadas pelo governo estadual sejam utilizados exclusivamente na área da saúde. De acordo com o parlamentar, os membros da bancada de oposição já se articulam para apresentar emendas ao texto dos projetos, que devem começar a tramitar nas comissões técnicas da Casa a partir da próxima semana.

“Essas novas operações de crédito devem ser utilizadas exclusivamente na saúde. As outras áreas já estão contempladas nas operações de crédito anteriores. Até porque, o problema que está levando toda a população a ficar isolada em suas casas é um problema de saúde pública, e nós temos que concentrar todos os nossos esforços e recursos na saúde púbica do Piauí”, defendeu o parlamentar.



Gustavo Neiva quer aplicação exclusiva na rede de saúde - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Além da área de saúde, as mensagens enviadas ao legislativo pelo governador Wellington Dias também tratam de outros setores que devem ser beneficiados pelos recursos. Na operação de crédito junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 1 bilhão, devem ser realizados investimentos nas áreas da saúde, segurança e infraestrutura básica. Já a operação de crédito junto ao Banco de Brasília, no valor de R$ 83 milhões, terá como forma de aplicação a restauração e conservação das rodovias piauienses

“No ano passado, já foi contraído mais R$ 4 bilhões em empréstimos, e agora, novamente, o Estado pleiteia mais empréstimos. Vamos estudar e analisar as mensagens junto com os outros deputados para que a gente possas fazer algumas emendas a esse projeto. A rede estadual está um caos, e não está dando conta de resolver nem ao menos os problemas do cotidiano, imagine esse problema causado pela Covid-19”, avaliou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia