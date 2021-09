Lembrando o pai, Lucídio Portela, Iracema se diz pronta para governar o Piauí

Em visita ao sistema O Dia de Comunicação, na manhã desta quinta (23), a Deputada Federal Iracema Portela revelou que estaria pronta para governar o estado do Piauí a partir do próximo ano. Filha de Lucídio Portela e sobrinha de Petrônio Portella, ex-governadores do Estado, Iracema afirmou que governar o Piauí “está no sangue” da família Portela. A parlamentar disputa com Silvio Mendes a cabeça de chapa da oposição que deve enfrentar Rafael Fonteles na corrida pelo governo do estado em 2022.

A deputada lembrou o histórico de gestões de Lucídio e Petrônio e valorizou a experiência adquirida em 12 anos na Câmara Federal.

“Sem dúvida nenhuma estou preparada para governar o estado do Piauí, estou no meu terceiro mandato de deputada federal, tenho no sangue a política, foi com o meu pai, Lucídio Portela, e com o meu tio, Petrônio Portella, que aprendi desde cedo a fazer política, uma política séria, com ética, com responsabilidade com a coisa pública. Essa mensagem que tenho passado em todos os municípios tem sido muito aceita pelo nosso povo e nossa gente”, afirmou a deputada.

De acordo com a parlamentar os partidos de oposição não estariam “ansiosos” para fechar a coligação oposicionista. Até o momento existe um consenso que Iracema e Silvio serão candidatos a governador e vice, porém não se definiu quem ocupará qual cargo. A vaga ao senado também está aberta, o PSD seria o partido ideal na composição.

“Nós não temos muita ansiedade para definir, acreditamos que no final deste ano e começo do próximo será o período ideal para a definição. A vaga para o senado está aberta e temos tido vários diálogos com alguns partidos, entre eles o PSD. O deputado Júlio César é um deputado municipalista como nós, será importante sem dúvida nenhuma para nós que ele esteja em nossa chapa. O governo do estado do Piauí tem que ser municipalista, valorizar os prefeitos, os nossos gestores municipais”, disse Iracema Portela.





Mulheres no combate a corrupção

Iracema ainda comentou a participação das mulheres na política, para ela o aumento da participação feminina nos parlamentos auxilia no combate até mesmo da corrupção.

“Sou a presidente nacional das mulheres Progressistas e acreditamos que a participação da mulher melhora a política. Um estudo da ONU Mulheres em 132 países chegou à conclusão de que quando a mulher participa ativamente da vida pública cai o nível de corrupção, por que a mulher pensa primeiro nos outros e depois em si. Nós temos trabalhado para conquistar mais mulheres e que nós possamos participar mais ativamente da vida pública. Em 2020 o nível de prefeitas eleitas ficou em 13%, nós estamos na contramão desse índice, tivemos um crescimento de 58% no número de prefeitas eleitas e 60% no número de vereadoras eleitas”, detectou a parlamentar.

Cenário positivo com Bolsonaro

Iracema avaliou positivamente o cenário para o país nos próximos meses, segundo ela as ações tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro no campo econômico devem surtir bons efeitos no pós-pandemia.

“As perspectivas para o governo Bolsonaro são as melhores possíveis, fomos muito afetados economicamente pela pandemia, não só o Brasil como o mundo todo, agora vamos reerguer a economia do nosso país. Vamos ter o lançamento do auxílio Brasil e todos os esforços estão concentrados neste projeto para atender as pessoas mais necessitadas do país. A participação do ministro Ciro tem sido muito importante para o nosso Estado, agora, por exemplo, o senador se reuniu com o ministro Tarcísio e decidiu que serão federalizadas algumas rodovias do estado como a 247 e a 292, essas obras serão iniciadas no começo do próximo ano e os empresários farão o projeto. O programa Pró-trilhos também, seremos contemplados com uma ferrovia que irá até Pernambuco para transportar a nossa riqueza”, finalizou Iracema Portela.

