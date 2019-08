LDO estima que salário mínimo chegue a R$ 1.043,00 em 2020

O senador Marcelo Castro (MDB), presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) no Congresso Nacional, convocou, para esta semana, uma sessão do colegiado para votação e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020.

Castro afirma que o atraso na deliberação da LDO não houve prejuízo algum para o país. Ele afirma que o atraso foi motivado pela votação da reforma da Previdência na Câmara Federal, o que inviabiliza, em muitos momentos, reuniões na CMO. A expectativa é aprovar as diretrizes o mais breve, já que elas norteiam a equipe econômica do governo na elaboração do orçamento da União para o próximo ano.



Marcelo Castro preside a Comissão e defende votação para início deste mês de agosto - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Os ministérios estão fazendo seus orçamentos, para no dia 31 de agosto mandar o PLOA para cá, e evidentemente que o ministério da Economia vai mandar de acordo com a LDO, então ela é imprescindível para traçar as diretrizes, o balizamento daquelas áreas em que o governo vai poder gastar no ano que vem”.

O projeto da LDO prevê um crescimento econômico do país em 2,7% e uma inflação de 3,7% em 2020. Além disso, a estimativa é que o salário mínimo para o próximo ano seja de R$ 1.043,00.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia