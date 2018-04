Lava Jato e mensalão: PP é um dos partidos mais envolvidos em investigações

Mais uma vez envolvido em investigações, agora com o seu presidente Ciro Nogueira (PP-PI) sendo alvo de buscas e apreensões da Lava Jato, o PP é o partido com o maior número de investigados com foro na Lava Jato, e um dos maiores também no mensalão.

Logo do partido. Foto: Reprodução

O PP possui a segunda maior bancada da Câmara, com uma composição de 54 deputados, e conseguiu atrair parlamentares na última janela partidária, mesmo com investigações sobre corrupção envolvendo seus membros, uma das contradições da política brasileira.

O partido também foi o único denunciado, como pessoa física, por improbidade administrativa na Lava Jato, com o pedido de procuradores na Justiça para tentar reaver R$ 2,3 bilhões aos cofres públicos por suposto envolvimento em desvios ocorridos na Petrobras.

Nesta terça-feira (24), o senador Ciro Nogueira viu o seu gabinete e o seu apartamento funcional serem alvos de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal. Ciro é suspeito de comprar o silêncio de seu ex-assessor, que tem colaborado com a Justiça. Além dele, o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) também está entre os investigados na operação

G1