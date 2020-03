Kleber Montezuma deve ser o candidato do PSDB na disputa pela PMT

Após o recuo de Charles Silveira, outro membro da equipe administrativa de Firmino ganha força na lista de potenciais candidatos ao Palácio da Cidade. A expectativa é que o secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma, seja oficializado pelo Palácio da Cidade no próximo dia 17 de março.

Se escolhido, Montezuma deve contar com apoio das principais lideranças da cúpula da atual gestão municipal e também dos membros do PSDB. O presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira, afirmou que o grupo permanecerá unido. “O Kleber é um amigo, que estou sempre conversando. Se ele for o escolhido, estarei na rua com ele, fazendo campanha. Estaremos todos juntos", frisou.



Kleber Montezuma deve ser o candidato do PSDB na disputa pela Prefeitura de Teresina - Foto: Jailson Soares



Quem também deve apoiar o nome de Kleber Montezuma é Silvio Mendes, que vai se filiar ao PSDB nos próximos dias e chegou a ser cotado para a disputa pelo Palácio da Cidade. O ex-prefeito tem dito a interlocutores que apoiará o indicado a sucessão municipal por Firmino Filho, independente do nome.

Questionado sobre a decisão, o prefeito Firmino Filho afirmou nesta terça-feira(03) que o ‘cenário ainda segue indefinido’. O chefe do executivo municipal deve afunilar as conversas com aliados para bater o martelo sobre o nome que vai o representar na disputa do próximo mês de outubro.

Breno Cavalcante e Natanael Souza, do Jornal O Dia