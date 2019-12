JVC sobre disputar prefeitura de Teresina: “É uma possibilidade”

O ex-senador João Vicente Claudino não descarta a possibilidade de disputar a prefeitura de Teresina em 2020 com o apoio do prefeito Firmino Filho. Por outro lado, também não exclui uma aliança com o PT e partidos da oposição. Para o presidente do PTB no Piauí, a missão é dialogar com todas as ideologias e não fechar portar.

“Quando vemos líderes importantes do estado acenando para a possibilidade de caminharmos juntos, é o confirmar dessa nossa conduta de deixar a porta aberta. Fico lisonjeado de sermos elencados como aliados ou como candidatos em possíveis alianças políticas”, declarou.

João Vicente voltou a assumir o comando do PTB no mês de Abril deste ano. Desde então, iniciou a reestruturar aquele já foi o maior sigla partidária do Piauí com presença em 221 dos 224 municípios. O ex-senador brincou ao afirmar que estava no banco de reserva da política esperando o momento de ser chamado pelo técnico e entrar em campo.

Perguntado sobre as chances de disputar a prefeitura de Teresina já no próximo ano, ele afirma. “É a possibilidade. Nunca coloquei isso como um caminho natural. Disputei duas eleições, todas as duas estaduais. O sentimento de disputar uma eleição municipal não é desonra. Por disputar eleições estaduais, ainda não tínhamos nos proposto a isso, mas inserimos agora. Vamos avalizar com muita serenidade, muita prudência para que possamos tomar as decisões mais sensatas possíveis”.

João Vicente Claudino não descarta a possibilidade de ser candidato a prefeito de Teresina (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

O ex-senador revelou que há várias alas dentro do PTB com opiniões diversas sobre as eleições municipais em Teresina. Para alguns, João Vicente Claudino deve ser candidato a prefeito. Do outro lado, têm os que defendem que o partido deva compor com outros candidatos já colocados na disputa.

O diretório estadual do PTB produziu relatório para a executiva nacional informando que o partido deve ter candidaturas próprias em 55 cidades do Piauí, incluindo Teresina. Desse número, JVC espera eleger 30 prefeitos. Atualmente, são 106 vereadores pelo PTB. Para o próximo ano, a meta é eleger cerca de 300 nomes.

Retorno de Elmano Férrer

João Vicente Claudio revelou ainda que é seu desejo contar com o senador Elmano Férrer (Podemos) no PTB novamente. Ele enaltece as conquistas de Elmano pelo partido e afirma que há um constante convite para que o senador retorne a sigla. “Ele foi vice-prefeito duas vezes indicado pelo PTB, foi prefeito, eleito senador. A volta dele para o PTB é sempre cortejada, o convite é constante. No momento oportuno ele vai tomar essa decisão”, pontuou.

Otávio Neto