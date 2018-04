JVC não descarta candidatura mesmo com o PTB integrando a base

O empresário João Vicente Claudino disse que continua disposto a tentar uma possível candidatura pelo PTB, mesmo com o partido integrando a base do Governo. A declaração foi dada na solenidade de filiação à sigla, que aconteceu na manhã de hoje (06) na sede do partido em Teresina. Ex-senador, JVC estava fora do cenário político desde 2016.



O receio de entraves no partido veio após JVC anunciar que queria o PTB na oposição e se colocar à disposição para ser o candidato a governador. No entanto, a possibilidade de deixar a base não agradou aos deputados do partido que ocupam cargos no governo. Após a filiação, JVC afirmou não haver qualquer desgaste entre os membros do PTB com o seu retorno.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Quem decide quem concorre ou não é o partido. Eu, como filiado, só posso me colocar à disposição. Não terá nenhum entrave, mas claro que esse não é um processo fácil e tem que ser conversado. O PTB sempre esteve em chapa majoritária. Não por vontade minha, mas pela importância do partido, mas as decisões, elas têm seu tempo”, foi o que afirmou JVC.

O empresário disse ainda estar se sentindo bem em ter retornado ao PTB e destacou que só permanecerá na sigla se ela for protagonista em pesar em um estado moderno e eficiente. “Agora, se o PTB pegar carona em perspectivas nebulosas, o João Vicente está fora”, disparou.

Maria Clara Estrêla, com informações de Ithyara Borges