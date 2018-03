JVC estreita diálogo com oposições e pode se aliar com Luciano na campanha

O empresário João Vicente Claudino reafirmou o desejo de ser candidato ao Governo do Estado e integrar a oposição a Wellington Dias (PT) nas eleições deste ano. Na manhã de ontem (1°), ele recebeu em seu escritório político a visita dos pré-candidatos ao Senado, Wilson Martins (PSB) e Robert Rios (PDT) e do pré-candidato ao Governo do Estado, Luciano Nunes (PSDB).

Ao O DIA, o deputado estadual Robert Rios (PDT) informou que a conversa foi positiva principalmente porque o empresário João Vicente Claudino confirmou que vai compor o quadro de oposição ao atual governo. Rios afirmou ainda que João Vicente está disposto a andar pelo interior mostrando sua avaliação dos governos de Wellington Dias e isso anima a oposição.



Deputados Luciano Nunes e Robert Rios se reuniram com Wilson Martins e JVC para discutir estratégias (Foto: Divulgação)



Durante a conversa, o empresário mostrou mais uma vez que tem interesse em que ser candidato ao Governo do Estado. Também pré-candidato ao executivo, Luciano Nunes (PSDB) afirmou que não há problemas no lançamento do nome de João Vicente e eles estarão juntos no primeiro, ou no segundo turno. “Estamos todos alinhados no campo da oposição. Avaliamos cenários e reafirmamos nossas pré-candidaturas. Vamos continuar conversando, está cedo, mas é fato que estaremos juntos na campanha, seja no primeiro ou no segundo turno”, disse o tucano.

João Vicente Claudino também foi convidado para integrar a série de seminários “Piauí pode dar certo”, que terá sua próxima edição realizada em Paulistana, no semiárido piauiense. A proximidade do empresário com as oposições confirma ainda mais a tese de que ele não vai compor com Wellington Dias e dificulta a vida da ala governista do PTB. Em 6 de abril, o empresário vai se filiar ao partido.

João Magalhães - Jornal O Dia