JVC confirma à oposição a intenção de disputar o governo do Estado

O ex-senador João Vicente Claudino reiterou, após reunião com representantes do Progressistas e do PSDB, que pode disputar o governo do Estado nas eleições de 2022. JVC surge como o nome da oposição caso Ciro Nogueira não dispute o pleito.

De acordo com interlocutores que estiveram no encontro, caso o ministro Ciro Nogueira dê o aval ao ex-senador, ele começaria imediatamente a pré-campanha pelo Piauí.





Foto: Assis Fernandes/ODIA

Como informado pelo PortalODia.com, o Progressistas espera até janeiro definir se mantém candidatura de Ciro ou não. Além de João Vicente, os nomes da deputada federal Iracema Portella e do ex-prefeito Silvio Mendes também são aventados nas fileiras da oposição.

O vereador Aluísio Sampaio revelou os bastidores da reunião e confirmou que caravanas serão desenvolvidas para percorrer o Estado. "O ex-senador é uma referência na economia do nosso estado e está alinhado com a oposição, ele se colocou a disposição. Vamos seguir em caravana com todos os partidos pelo interior para levar nossa mensagem de mudança e evolução para o nosso estado", revelou

