JVC articula chapa de oposição e quer apoio de Dr. Pessoa

O empresário João Vicente Claudino (PTB) está articulando uma chapa para disputar o governo do Estado nessas eleições. O ex-senador se reuniu nesta sexta-feira (13) com Dr. Pessoa (SD) para pedir o apoio do deputado “em qualquer cenário”. Ele também já conta com o senador Elmano Férrer (Podemos). Ambos parlamentares de oposição no Piauí.

Tanto Elmano como Dr. Pessoa têm o desejo de saírem como pré-candidatos ao governo e, por isso, deixaram seus antigos partidos durante a janela partidária – MDB e PSD, que são da base do governador Wellington Dias (PT)– para se filiarem a uma sigla de oposição e entrarem para a disputa.



Ex-senador João Vicente tem dialogado com nomes da oposição para fortalecer candidaturas (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Neste cenário, JVC, que está na base, mas continua disposto a tentar uma possível candidatura pelo PTB, quer os dois parlamentares na mesma chapa com o seu apoio. “Nossa conversa foi boa e o rumo está substanciado, com clareza. Ele pediu permissão para incluir meu nome em qualquer cenário e eu aceitei”, disse Dr. Pessoa sobre o encontro.

“Foi discutido a possibilidade de eu sair como pré-candidato a senador. Mas, dependendo do cenário político, pode haver uma modiicação até o mês de maio. Vamos fazer uma pesquisa para saber se eu continuo disputando o senado ou o governo”, explicou o deputado estadual.

Segundo Dr. Pessoa, a disposição desses nomes em uma chapa de oposição ainda não está fechada e será definida após a realização de uma pesquisa. “A conversa foi olho no olho. Estamos conversando para que haja uma chapa de consenso. Caso não seja possível, apresentarmos pelo menos dois grupos de oposição”, disse.

Ithyara Borges - Jornal O Dia