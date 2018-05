JVC anuncia amanhã se será candidato ao governo

Figura importante no cenário político local, o ex-senador João Vicente Claudino deve anunciar sua possível pré-candidatura, ou desistência, ao governo do Estado nesta quarta- feira (30). A decisão do empresário já vem se arrastando desde sua volta ao PTB, e pode impactar a organização partidária para as eleições deste ano.

Há inclusive um grupo de 10 partidos emergem que aguardam uma definição de João Vicente Claudino quanto sua disponibilidade para concorrer ao governo do estado. Como o ex-parlamentar postergou seu anúncio, as siglas decidiram que ficarão unidas para a disputa proporcional e deixarão seus membros livres quanto ao apoio majoritário.



A decisão do empresário já vem se arrastando desde sua volta ao PTB (Foto: Arquivo O Dia)



Fora isso, o partido do ex-senador, PTB, que faz parte da base do governo, reivindica o espaço de vice-governador na chapa do governador Wellington Dias (PT). O nome de João Vicente seria um dos indicados pela sigla, mas diante da disposição do empresário em querer fazer parte da oposição, sugeriu ao petista escolher um candidato dentro das fileiras do partido.

Para algumas lideranças da base governista, a divisão do PTB pode atrapalhar o partido durante a negociação para conseguir a vaga de vice. No entanto, o deputado Nerinho, vem reiterando que a sigla irá apoiar incondicionalmente a candidatura de Wellington Dias.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia