Justiça do Trabalho destina R$ 470 mil ao combate ao novo coronavírus

O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-PI) já destinou cerca de R$ 470 mil para implementação de ações sociais e de saúde pública no enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19), é o que revela o painel de produtividade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A maior parte desses recursos é oriunda de condenações em Ações Civis Públicas e da execução de Termos de Ajustamento de Condutas (TACs) de processos trabalhistas que tramitam em todas as Varas do estado, do dia 16 de março até a última segunda-feira (27).



Os recursos são oriundos de ações que tramitam em Varas do Estado - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Nossos servidores e magistrados estão empenhados diariamente não só em manter a alta produtividade na prestação jurisdicional, mas em contribuir com o arrefecimento dos efeitos dessa crise para nossa sociedade”, pontuou a desembargadora Liana Chaib, presidente do TRT-PI.

Para dar mais agilidade na aplicação desses recursos, a presidência determinou a criação de uma conta unificada para reunir os depósitos de todas a unidades, que deve direcionar os valores de acordo com as maiores necessidades apontadas por uma comissão orientada por recomendações das autoridades de Saúde.

Com aval do Ministério Público do Trabalho (MPT), o Tribunal adquiriu equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros insumos hospitalares, bem como cestas básicas e produtos de higiene que estão sendo distribuído aos hospitais públicos de todo o estado.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia