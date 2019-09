Justiça condena ex-prefeito Wagner Feitosa a 2 anos de prisão

O ex-prefeito de Itaueira do Piauí, Wagner Ribeiro Feitosa, foi condenado pela Justiça Federal a dois anos de prisão em regime fechado, por crime de responsabilidade. Ele é acusado de sacar indevidamente recursos da conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Creche, que seria usado na merenda escolar do município. De acordo com a investigação do Ministério Público Federal, a quantia apanhada por ele totaliza R$ 1.652,78.



A decisão foi proferida pelo juiz federal substituto Leonardo Tavares Saraiva, da 1º Vara Federal da Justiça Federal no Piauí e já consta no Diário da Justiça Eletrônico. A sentença prevê ainda, que a pena seja cumprida inicialmente em regime aberto.

Wagner Ribeiro é condenado pela Justiça Federal a 2 anos de prisão. Foto: Reprodução Rede Social

De acordo com informações da ação penal, de autoria do procurador da República Marco Túlio Lustosa Caminha, o ex-gestor cometeu o crime entre os dias 8 de março a 2 de agosto de 2016. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF) no Piauí em parceira com 1ª Vara da Justiça Federal.

Ainda de acordo com o processo, Wagner Feitosa, não apresentou a prestação de contas acerca da aplicação destes valores, o que evidencia irregularidades na utilização destes recursos públicos.

A defesa Wagner ainda não manifestou se vai recorrer da decisão. As formas e locais de cumprimento das penas serão definidos em audiência.

Adriana MagalhãesJorge Machado