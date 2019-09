Júnior do MP3 sobre Daniel Oliveira: “Quer ser vice do Fábio Abreu”

O líder comunitário Júnior do MP3 questionou nessa quarta-feira (18) a pré-candidatura do ex-secretário de Justiça, Daniel Oliveira, à Prefeitura de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores. Segundo Júnior, que milita no PT há mais de 20 anos, Daniel estaria trabalhando para tentar viabilizar uma vaga de vice em uma eventual chapa encabeçada pelo secretário de Segurança, Fábio Abreu (PL).



“Esse grupo que lançou o Daniel, o interesse deles é ser vice do Fábio Abreu, até porque o Daniel é do sobrinho do deputado Dr. Hélio, que é do PL, partido do secretário de Segurança. É um esquema, mas eu até respeito, porque a luta democrática é pra isso. Eu só não vou aceitar isso dentro do partido”, disparou.





O líder comunitário protocolou documento no PT informando interesse em concorrer à Prefeitura



A pré-candidatura de Daniel Oliveira à Prefeitura, alvo das críticas de Júnior, é defendida principalmente pelos membros do novo diretório municipal do PT, que passará a ser presidido pelo ex-deputado Cícero Magalhães, e que deve contar com os vereadores Dudu e Deolindo Moura.

Júnior do MP3 também confirmou que formalizou sua pré-candidatura a prefeito de Teresina junto à direção do PT. “Algumas pessoas, ditas lideranças do partido, estavam negligenciando meu nome. Resolvi protocolar logo um documento”, explicou.

Em 2016, Júnior do MP3 já havia tentado emplacar uma candidatura a prefeito de Teresina pelo PT. Na ocasião, a sigla decidiu apoiar o nome do jornalista Amadeu Campos, então filiado ao PTB, que acabou na terceira colocação na disputa.

