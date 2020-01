Júlio César reafirma interesse do PSD em filiar Silvio Mendes

O presidente estadual do PSD, deputado federal Júlio César, reafirmou que a sigla possui interesse em contar com o ex-prefeito Silvio Mendes (sem partido) como candidato ao Palácio da Cidade nas eleições do próximo mês de outubro. Os dois conversaram na última semana, oportunidade em que o convite para filiação de Silvio foi reafirmado.

De acordo com Júlio César, caso aceite o convite e se filie ao PSD, Silvio Mendes já chegaria com status de pré-candidato da sigla para disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020.



O presidente estadual do PSD, deputado federal Júlio César. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

“Eu disse para ele que o Georgiano é pré-candidato, mas ele tendo uma avaliação melhor que o Georgiano, com certeza nós vamos pela melhor avaliação. Se fosse hoje, ele teria a melhor avaliação, e, nesse caso, nós o escolheríamos como pré-candidato a prefeito de Teresina”, explicou o presidente estadual.

Para tentar convencer Silvio Mendes, Júlio César conta com apoio do presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, que se colocou à disposição para vir a Teresina tratar do assunto e dialogar com o ex-prefeito.

“Antes de convidar o Silvio, eu conversei com o presidente nacional, o ex-ministro Gilberto Kassab, e ele demonstrou grande interesse. Ele está sintonizado e vai realmente trabalhar juntamente comigo e com o deputado Georgiano para convencer o Silvio a se filiar ao nosso partido”, ressaltou.

Metas para 2020

Sobre as metas do PSD para as eleições municipais de 2020, o presidente estadual, Júlio César, destacou que o objetivo é consolidar o partido como a segunda maior força política do estado do Piauí. “Na última eleição, elegemos 25 prefeitos, agora, a nossa meta é chegar a 50. Também elegemos 205 vereadores, e agora a nossa meta é chegar a 400 vereadores. Estamos muito alegres com essa expectativa de manter a condição de segundo maior, que já somos hoje no Piauí”, disse.

Natanael Souza