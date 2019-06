Júlio César questiona retirada de estados e municípios da Reforma

Ao comentar o relatório da reforma da Previdência, apresentado ontem (13) no Congresso Nacional, o deputado federal Júlio César (PSD) comemorou a retirada da aposentadoria rural e do BPC do texto que vai ser discutido. Apesar de considerar que a tramitação deve avançar com a saída dos pontos polêmicos, o parlamentar considera que o governo ainda pode ter dificuldades por conta da retirada de estados e municípios do relatório.





O deputado piauiense acredita em acordo até a votação - Foto: Poliana Oliveira/O Dia



“Desde o começo, eu venho me posicionando que votaria a favor, desde que tirassem o BPC e o trabalhador rural. Em relação aos estados e municípios, acho que o relator deveria ter deixado tudo em uma reforma só. A mudança criou uma facilidade, por conta da retirada do BPC e dos trabalhadores rurais, mas, também criou uma dificuldade, que é a retirada dos estados e municípios”, pontuou.

Na avaliação de Júlio César, estados e municípios ainda podem voltar ao texto que vai ao plenário, através de uma articulação entre as bancadas e o relator da matéria na comissão especial, Samuel Moreira (PSDB). “Acho que vai ter um entendimento entre os parlamentares, antes da votação”, destacou.

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia