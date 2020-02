Júlio César quer maior prazo para renegociação das dívidas rurais

A Câmara Federal aprovou o destaque que autoriza a prorrogação do prazo para produtores rurais renegociarem suas dívidas junto à bancos públicos, que terminou em dezembro do ano passado. Para o deputado federal Júlio César, deve dar fôlego ao setor para novos investimentos e ampliar a atividade agrícola e a pecuária em todo o país.







“Articulamos com o Governo e com o Ministério da Fazenda para prorrogar por pelo menos mais um ano, para que os agricultores possam negociar suas dívidas”.

Segundo Júlio César, muitos desses produtores foram penalizados com a perda de produção, devido a constantes estiagens. Ele explica que, pelo antigo prazo, foram cerca de 846 mil negociações, que totalizaram R$ 22 bilhões, embora outras 486 mil operações tenham deixado de aderir ao programa. “Por isso, queremos reativar”, pontuou.

Com a prorrogação do prazo referendada pela Câmara, o deputado busca agora encaminhar a desburocratização e flexibilização da proposta, para que as dívidas possam ser renegociadas em qualquer agência bancária do país.

João MagalhãesBreno Cavalcante