Júlio César quer incluir Teresina em agenda de viagem de Bolsonaro ao Piauí

Diante da possibilidade de Jair Bolsonaro (PSL) fazer sua primeira visita ao Piauí como presidente da República, o deputado Júlio Cesar (PSD) tenta viabilizar a inclusão de Teresina no roteiro desta agenda oficial, prevista para o próximo mês em Parnaíba, litoral do estado.



“Tomei conhecimento da confirmação da agenda dele em Parnaíba. Como estamos de recesso parlamentar, serei, a qualquer momento, chamado para uma audiência para ajustarmos outra agenda aqui em Teresina, se for possível e a agenda do presidente permitir”, disse o deputado.



Júlio César quer tratar sobre investimentos federais durante visita de Bolsonaro - Foto: O Dia

Jair Bolsonaro deve vir ao litoral piauiense no próximo dia 14 de agosto, data em que se comemora o aniversário da cidade de Parnaíba. A expectativa é de que ele participe das solenidades festivas do município e inaugure algumas obras, como a primeira escola militar do Serviço Social do Comércio (Sesc) na cidade.

No futuro encontro com o presidente, Júlio César pretende tratar de questões pontuais a respeito de investimentos federais no Estado e acertar detalhes pontuais da viagem oficial ao Piauí. “Esse entendimento é em relação à cidade de Parnaíba primeiro, mas vamos ver se ele poderá vir à Teresina também”, reforçou.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia