Júlio César prega agilidade para aprovação da reforma antes do recesso

O deputado federal Júlio César (PSD) defendeu a necessidade de mais agilidade na tramitação da Reforma da Previdência na Câmara Federal, onde precisa ser aprovada em duas votações antes de ser enviada ao Senado. O parlamentar ressaltou a necessidade da matéria. Para ele, o texto é fundamental para retomada do crescimento econômico e precisa ser aprovada na Casa antes do recesso parlamentar, previsto para a próxima semana.



“Vamos trabalhar para que isso aconteça, porque o Brasil precisa muito dessa reforma, para o bem estar não apenas dos beneficiários, mas de todo o povo brasileiro, para a retomada do crescimento e dos investimentos. Além da contribuição tributária, para ser dividida entre os três entes federados”, disse o deputado.

Deputado critica retirada de Estados e Municípios do texto, mas acredita em mudança no Plenário - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Apesar disso, a retirada de estados e municípios do relatório final da reforma pode atrapalhar o andamento da matéria. O piauiense, que também coordena a bancada federal do Nordeste, afirmou ser este o ponto negativo do texto, mas ressaltou que há um “forte” movimento para incluir estes entes na reforma.

“Acredito muito que a discussão em Plenário seja retornada com a inclusão de estados e municípios na reforma, além da participação de governadores e prefeito apoiando a reforma e contribuindo para que ela seja aprovada”, avaliou Júlio César.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia