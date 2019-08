Júlio César diz que vai cobrar conclusão de obras federais paradas no Piauí

O deputado federal Júlio César quer aproveitar a presença do presidente da República Jair Bolsonaro no Piauí, no próximo dia 14 de agosto, para cobrar a conclusão de obras de responsabilidade do governo federal que estão paradas no estado. De acordo com o parlamentar, a visita presidencial é uma oportunidade para proporcionar a retomada de obras.

“Eu vejo a visita do presidente com grande expectativa. O presidente Bolsonaro é um homem que tem compromisso com o povo brasileiro. Vamos acompanha-lo e fazer reivindicações aqui para o Piauí, como por exemplo mais recursos para os postos da Polícia Rodoviária Federal e mais recursos para obras de infraestrutura”, disse.



O deputado do PSD citou a necessidade de conclui, por exemplo, os plantôs de Guadalupe e os tabuleiros litorâneos, dentre outros - Foto: Jailson Soares/O Dia



Júlio César também vai cobrar de Bolsonaro a retomada das obras dos platôs de Guadalupe, perímetro irrigado semelhante aos Tabuleiros Litorâneos, que devem ser visitados pelo presidente em Parnaíba. A ideia é criar um novo polo de produção de fruticultura.

“Também vamos cobrar a retomada das obras dos platôs de Guadalupe, que estão paralisadas por uma rescisão de um contrato no passado, e que precisa ser licitado para possibilitar a conclusão dessa grande obra, que é muito importante para o Piauí”, pontou.

Natanael Souza - Jornal O Dia