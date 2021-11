O deputado federal Júlio César, presidente do PSD no Piauí, demonstrou incômodo com a demora na conclusão da chapa governista que disputará o governo estadual no próximo ano. Insatisfeito com uma possível exclusão da chapa majoritária, o parlamento lembrou a fidelidade histórica da sigla junto a Wellington Dias, porém não descartou diálogos com a oposição.



Para ele, só o tempo definirá o caminho do PSD. Júlio César confirmou que dialoga com suas bases para definir junto a vereadores e prefeitos do partido o caminho.



(Foto: Arquivo/ODIA)

"Estamos consultando nossas bases sobre o que eles pensam a respeito. O PSD é o maior partido, tem o maior número de prefeitos, tem a maior fidelidade entre todos os partidos. Somos o partido mais importante para participar de uma chapa majoritária e ser vitorioso. Somos fiéis ao governador e temos fidelidade aos nossos princípios, vamos pensar o que a maioria pensa. Sobre o diálogo com a oposição o tempo é que dirá, não é o dia de hoje. Qualquer que seja a nossa decisão o nosso grande interesse é participar da eleição com o grupo que nós pertencemos a não ser que eles não queiram e sejamos totalmente excluídos", finalizou o deputado.



