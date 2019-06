Júlio César confirma oposição a Firmino, mas cogita entendimento

O deputado federal Júlio Cesar (PSD) reforçou que a pré-candidatura de seu filho, o deputado estadual Georgiano Neto (PSD), à Prefeitura de Teresina será de oposição ao grupo político de Firmino Filho (PSDB), mas reconheceu a possibilidade de alinhamento. “Em política tudo é possível”, disse.

“Depende, se lá na frente houver um entendimento, mas por enquanto é uma pré-candidatura de oposição”, declarou o parlamentar. Segundo ele, Georgiano vem se destacando em pesquisas internas do partido, que já se articula na capital visando as eleições municipais do próximo ano.

Apesar disso, Georgiano já usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) para denunciar ataques, segundo ele, orquestrados pelo tucano desde o anúncio da sua pré-candidatura. Desde então, o deputado vem dando fortes declarações contrárias a gestão de Firmino Filho, reforçando sua oposição. Júlio César, no entanto, não quis se manifestar acerca das denúncias de ataques e manteve o tom conciliador.

Breno Cavalcante e João Magalhães – Jornal O DIA